Prinses Eugenie voegt zich bij vader prins Andrew in Schotland

Hoewel de Queen altijd bezoek krijgt van familie tijdens haar zomervakantie, zou het goed kunnen dat Eugenie nu is gegaan om bij haar vader te zijn. Maandag werd bekend dat Andrew in New York is aangeklaagd voor seksueel misbruik.

De Amerikaanse Virginia Giuffre beschuldigt de prins ervan haar ongeveer twintig jaar geleden te hebben misbruikt toen ze minderjarig was. De vrouw stapte pas nu naar de rechter omdat een wet in New York vervalt en slachtoffers van kindermisbruik daardoor een civiele zaak kunnen aanspannen ondanks dat de verjaringstermijn is verstreken.

Buckingham Palace heeft nog steeds niet gereageerd op de aanklacht. In zijn veelbesproken interview met de BBC in 2019 ontkende de prins Giuffre te hebben ontmoet. Zij beweert aan hem te zijn voorgesteld door de in 2019 overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, een vriend van Andrew.