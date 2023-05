Nicolas Cage amuseert als smeuïge Dracula in ’Renfield’

Wat: film, horror, komedie

Regie: Chris McKay

Met: Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina

En daar is geen woord aan gelogen. Robert Montague Renfield (Nicholas Hoult) is namelijk de dienaar van niemand minder dan... Graaf Dracula (Nicolas Cage).

In de scène die volgt zien we hoe de hoofden van Cage en Hoult zijn gefotoshopt op de lichamen van Béla Lugosi en Dwight Frye, de iconische hoofdrolspelers in Dracula uit 1931: één van de eerste films ooit gemaakt over de Prins der Duisternis. Waarna we in een snelle en geestige montage zien hoe Renfield door de jaren heen wordt gemanipuleerd en misbruikt door zijn vampiermeester. Maar genoeg is genoeg: Renfield wil af van zijn destructieve arbeidsrelatie en probeert zich los te weken van zijn bloedzuigende heer.

Ode aan klassieke monsterfilms

O, wat was het leuk geweest als regisseur Chris McKay had voortgeborduurd op deze combinatie van een ode aan klassieke monsterfilms en een komedie over grensoverschrijdend gedrag. Maar helaas trekt hij Dracula en Renfield een generiek misdaadplotje in over een cokebarones die de macht in New Orleans wil grijpen. Dat Renfield toch amuseert is te danken aan Nicolas Cage die met zijn bekende demonische spel een smeuïge Dracula neerzet. Horrorfanaten intussen komen volledig aan hun trekken met talrijke scènes vol blood and gore. Ooit iemand doorboord zien worden met een afgerukte arm?

✭✭✭