’Maan heeft een relatie’

Hoewel het management van Maan de relatie afdoet met ’Ze hebben het leuk samen’, bevestigt de vader van Tony Junior dat zijn zoon een relatie heeft met de zangeres. Toni Peroni, zelf Nederlands drummer bij onder meer Het Goede Doel was al fan van Maan voordat hij haar persoonlijk kende, maar is nu nog enthousiaster. „Ja, ze is ook nog een leuk en goed mens, ze is heel bijzonder.” Hij noemt haar verder nog lyrisch ’heel gezellig’, ’een warm iemand’, ’oprecht’ en ’gevoelig’.

Toni Peroni, de vader van Tony Junior, is helemaal blij met Maan als vriendin van zijn zoon. Ⓒ Hollandse Hoogte

Zijn zoon, die in 2015 met zijn vader onderwerp was van de realityserie Toni & Tony: zo vader, zo zoon, wil er zelf niet te veel over zeggen. „We hebben het heel leuk samen. Meer zeg ik er niet over.” Tony Junior is succesvol als dj met hits in Nederland, de VS en Frankrijk en samenwerkingen met onder meer Mr. Polska en dj Tiësto. Hij en Maan zouden elkaar volgens de vader in de zomer ontmoet hebben bij een evenement waar Tony als dj draaide en zij als bezoeker aanwezig was.