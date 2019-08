Hans Kazàn heeft genoten van show op Lowlands

Op een filmpje is het grote applaus dat hij kreeg toen hij het podium betrad duidelijk te horen. „Hansie, Hansie, Hansie”, klonk het in de Juliet-tent. „Wat een fantastisch enthousiast publiek! Tent op z’n kop. Dank voor het oorverdovende warme welkom!”, schrijft de 67-jarige goochelaar erbij.

Voor Hans was het zijn eerste keer op het festival in Biddinghuizen, dat tot en met zondag duurt. Hoewel hij al eerder optrad op onder meer de Zwarte Cross, vindt hij het wel bijzonder dat hij als illusionist voor festivals wordt gevraagd. „Ik heb lang een precieze verklaring ervoor proberen te vinden, maar ik kon niet echt iets bedenken. Misschien als jeugdsentiment omdat ze me vroeger al op televisie zagen? Het is natuurlijk ook geen dramatisch toneel wat ik doe. Dat pure entertainment werkt ook op een festival”, zei hij eerder deze week tegen BuzzE.