Sander Schimmelpenninck wordt vader van een meisje

Ⓒ ANP/HH

Sander Schimmelpenninck wordt binnenkort vader. Dat vertelt de opiniemaker en presentator vrijdag in een nieuwe aflevering van de Zelfspodcast. Zijn Zweedse partner Lotta Klemming is in verwachting van een meisje.