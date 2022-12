Brad Pitt verkoopt productiehuis voor 285 miljoen euro

Pitt richtte Plan B zo'n 20 twintig jaar geleden op samen met zijn toenmalige vrouw Jennifer Aniston. Het bedrijf produceerde drie films die de Oscar voor beste film wonnen: The Departed, Twelve Years a Slave en Moonlight. Daarnaast is het bedrijf bekend van films als The Big Short en produceerde het de film Blonde over Marilyn Monroe die dit jaar op Netflix verscheen.

Mediawan ontstond in 2015 en had met de Netflix-serie Call My Agent over een Frans bureau dat acteurs vertegenwoordigt zijn grootste hit. De laatste jaren deed het bedrijf, waar de Franse miljardair Xavier Niel achter zit, al verschillende overnames in Europa, maar Plan B is de eerste Amerikaanse aankoop.