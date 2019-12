De leukste winterse uitjes voor echte kouliefhebbers

Schaatsen in sprookjesdecor

Apeldoorn, t/m 5 januari

Het paleis zelf wordt nog steeds verbouwd en gaat pas medio 2021 weer open, maar op het Winterpaleis Het Loo is deze kerstvakantie toch van alles te zien en te doen. De feestelijk gedekte tafels staan nu opgesteld op de aanspanplaats, waar uitleg wordt gegeven over de samenstelling van de koninklijke diners. Je kunt er een kijkje achter de schermen nemen in de keuken, of leren hoe de enorme bloemdecoraties gemaakt worden, of hoe je de tafellakens strijkt met een antiek ijzer.

Middelpunt van het Stallenplein is als vanouds de ijsbaan. Schaatsen in een sprookjesdecor.

Op expeditie

Amsterdam, t/m 5 januari

Op zijn ontdekkingsreis naar een nieuwe zeeweg richting het Verre Oosten, kwam Willem Barentsz ruim 400 jaar geleden met zijn schip vast te zitten in het ijs. In barre omstandigheden moest hij samen met zijn bemanning noodgedwongen overwinteren op Nova Zembla. Door een stevige hut te bouwen en ijsberenvlees te eten, overleefden ze deze ontberingen, maar op de terugreis overleed de zeevaarder alsnog aan scheurbuik.

In het Amsterdamse Scheepvaartmuseum kun je de komende week ook mee op expeditie naar de Noordpool, al is dat gelukkig wel een stuk comfortabeler. Beluister bijvoorbeeld een spannend winters voorleesverhaal bij het kleuterprogramma De Walvisvinders (3+), teken mee aan het grote PoolPanorama op de binnenplaats of ga zelf op expeditie met de avontuurlijke familiekijktocht Op rrr-IJs (6-12 jaar). Verzamel in het museum alles wat je nodig hebt voor je tocht.

Natuurlijk kun je ook gewoon naar de reguliere familietentoonstellingen, zoals Het verhaal van de walvis, of meedoen aan de diverse activiteiten op het VOC-schip Amsterdam.

Bevroren tijdreis

Zwolle, t/m 1 maart

De beste ijskunstenaars ter wereld zijn in Zwolle in de IJsselhallen aan de slag gegaan met hun gereedschap, 275.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw.

De bezoeker van het Nederlands IJsbeelden Festival - die middels een tijdslot toegang krijgt - doet eenmaal binnen een stap terug in de tijd. De ijs- en sneeuwsculpturen, die wel zes meter hoog kunnen zijn, staan allemaal in het teken van het thema R-ijs door de tijd.

Tijdens de kerstvakantie (t/m 5 januari) is er bovendien de Planet Ice Playground vol interactief vermaak voor jong en oud. Galoppeer op een reuzen IJs-eenhoorn, ga los in de Bots-Ufo’s, fiets jezelf de ruimte in en maak een spannende rit met de verschrikkelijke sneeuwman in de Ice-Rollercoaster.

Een Amerikaanse schoolbus brengt bezoekers na een bezoek aan het festival indien gewenst gratis naar de binnenstad van Zwolle.

Schaatsen aan zee

Scheveningen, t/m 26 januari

Op het strand van Scheveningen kun je natuurlijk je Nieuwjaarsduik wagen. Maar je kunt het ook ’gewoon’ koud krijgen in het winterparadijs van ’Cool Event Scheveningen’. Voor de dertiende keer kun je hier op wintersport aan zee: voor het Kurhaus ligt een 600 m2 grote schaatsbaan met rondom (verwarmde) terrassen om even uit te blazen.

Tot en met 12 januari 2020 zijn er op het strand naast de Pier prachtige ijssculpturen te bezichtigen. Het thema dit jaar is ’Frozen Magic’. Er zijn ruim 22 ijsbeelden verdeeld in 12 scenes te zien. De makers van de ijsbeelden komen uit Nederland, Rusland, Finland, Duitsland en Griekenland. Let op: het vriest in deze tent 15 graden, dus warm aankleden.

Let op, niet voor watjes!

Het is traditie. Overal in het land, van Groningen tot Zeeland en van Limburg tot de Waddeneilanden, starten duizenden bikkels het nieuwe jaar op 1 januari met een frisse duik.

Nieuwjaarsduik Scheveningen. Ⓒ Foto serge ligtenberg

De bekendste ’duik’ vindt plaats in Scheveningen, waar een enorme mensenmassa ieder jaar weer vlak voor het Kuhrhaus de Noordzee in rent.

Wat echter minder bekend is, is dat de oudste Nederlandse nieuwjaarsduik plaatsvindt in Zandvoort. Hoewel het fenomeen z’n oorsprong kent in Canada rond 1920, was het Ok van Batenburg die samen met een groep zwemmers van Njord '59 uit Haarlem in 1960 met deze traditie, die inmiddels landelijke navolging kent, begon. Deze 60e editie verwacht de organisatie in de Noord-Hollandse badplaats zo’n 6.000 deelnemers.

Egmond aan Zee Ⓒ Foto Martin Mooij

In Egmond aan Zee maken ze er vooral ook een ludieke happening van. Veel mensen rennen daar in de meest bijzondere outfits de zee in. Zo zijn er mensen met koeienpakken, onesies en carnavalskostuums. De nieuwjaarsduiker met de meest ludieke outfit krijgt een prijs.

Wie kleding sowieso maar overdreven vindt, kan op diverse locaties, waaronder Leeuwarden, Zandvoort, Breda, Zwolle en Oostzaan, ook in z’n nakie het ijskoude water trotseren.

Ook van plan om de sprong - met of zonder (bad)kleding - een keer te wagen? Ga dan nooit alleen, ren niet te ver het water in, neem genoeg warme kleding en een thermoskan met warme vloeistof mee en blijf niet te lang in het water.

Voor meer informatie over de dichtstbijzijnde nieuwjaarsduik kun je terecht op:

