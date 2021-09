Girls Aloud-zangeres Sarah Harding (39) overleden

„Met een gebroken hart moet ik helaas mededelen dat mijn prachtige dochter Sarah Harding is overleden”, schrijft haar moeder.

De zangeres kreeg vorig jaar augustus te horen dat zij borstkanker had. Zelf maakte ze bekend dat het al was uitgezaaid naar andere delen in haar lichaam.

Samen met Nadine Coyle, Cheryl Tweedy, Nicola Roberts en Kimberley Walsh vormde Sarah na deelname aan Popstars - The Rivals in 2003 de popgroep Girls Aloud. In 2012 gingen ze definitief uit elkaar om verder te werken aan hun eigen carrières.