Johnny overweegt te stoppen met Waar is De Mol?

„Het is gewoon best wel heftig”, stelt de Talpa-presentator. „Zo met kinderen en de thuissituatie, en dan gewoon zes keer een week lang. Vroeger vond ik dat hartstikke leuk, maar nu ga ik daar nog eens heel goed over nadenken. Dus dit zou zomaar het laatste seizoen kunnen zijn. Als mijn vader het maar niet hoort, haha.”

Johnny de Mol is sinds april vorig jaar vader van een zoon die zijn naam draagt. In juni maakte hij met zijn vrouw Anouk van Schie bekend dat ze een tweede kind verwachten. Anouk heeft al een dochter uit een eerdere relatie.

Het nieuwe seizoen van Waar is De Mol? gaat maandag van start. De Mol heeft in de nieuwe reeks onder meer Dotan en Edwin Evers te gast.