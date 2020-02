Misbruikzaak R. Kelly uitgesteld

De zaak, een van de velen die tegen Kelly loopt, wordt verschoven omdat hij op 27 april in de rechtbank van Chicago wordt verwacht. De rechter vond het daarom niet realistisch om in mei van start te gaan in New York.

In New York moet de zanger voorkomen voor onder meer seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping. In Chicago staat hij in april terecht voor seksueel geweld en in september moet hij zich ook in Chicago melden voor seksueel wangedrag tegenover vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen.

Ook in Minnesota werd de zanger aangeklaagd omdat hij een 17-jarig meisje geld zou hebben geboden om naakt voor hem te dansen. Een datum voor die zaak is nog niet geprikt. Kelly, die vastzit in Chicago, blijft alle beschuldigingen ontkennen.