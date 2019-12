Alfie Allen verdrietig om overlijden stuntdouble Game of Thrones

„Ik ben enorm geschrokken en verdrietig vanwege het nieuws van zijn overlijden. Zo jong een dierbare verliezen, ik kan me haast niet voorstellen wat zijn familie nu doormaakt”, schrijft Alfie op Instagram.

Andrew Dunbar, geboren in 1984, fungeerde als bodydouble van Alfie in zijn rol als Theon Greyjoy. Hij stierf onverwacht in zijn huis in het Noord-Ierse Belfast. De doodsoorzaak is onbekend.