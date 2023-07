Amanda Balk: Afrojack heeft geen contact met dochter Vegas

„De vader van Vegas heeft al een aantal jaar geen contact meer met zijn dochter opgenomen”, aldus Balk op de vraag of de 11-jarige Vegas haar vader nog wel eens ziet. „Als ouder is dit moeilijk te begrijpen en is het triest en erg jammer. Maar de deur staat altijd open.”

Balk en Nick van der Wall, zoals de artiest echt heet, kregen in 2009 een relatie. In 2011 maakte het stel bekend in verwachting te zijn. Tijdens de zwangerschap gingen Balk en Van der Wall uit elkaar. Inmiddels heeft de realityster een relatie met multimiljonair Edward Hollander.