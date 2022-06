Ex-man Britney Spears krijgt straatverbod van drie jaar voor verstoren huwelijk

Hoewel Alexander pleitte onschuldig te zijn wat betreft de aantijgingen over zijn ’aanwezigheid’ op het huwelijk, heeft hij alle schijn tegen zich. Britney’s ex-man, met wie ze slechts 55 uur getrouwd was in een dolle bui in Las Vegas, filmde het hele gebeuren namelijk op Instagram Live. Hierdoor was het voor de politie een koud kunstje om hem aan te houden en in te rekenen.

De rechter zette Alexanders borgtocht op een bedrag van ruim 95.000 euro. Zolang dat bedrag niet betaald is, blijft hij voorlopig in hechtenis. Daarbij wordt hij ook nog eens aangeklaagd voor het stalken van een persoon, Britney in dit geval. En daarmee houdt het nog niet op voor Alexander: hij had namelijk al een aanklacht tegen zich lopen wegens diefstal in een andere zaak.