’Meghan hoopt op thuisbevalling’

Daarmee zou het meisje het eerste lid van de Britse koninklijke familie zijn dat in Amerika wordt geboren. Meghan had tijdens haar eerste zwangerschap ook al plannen om thuis te bevallen in hun huis in Engeland, maar dat ging toen niet door. Baby Archie werd op 6 mei 2019 geboren in het Portland-ziekenhuis in Londen.

„Meghans plan was om thuis van Archie te bevallen, maar je weet wat ze zeggen over de beste plannen”, vertelde de bron aan Page Six. „Uiteindelijk adviseerden haar doktoren om naar het ziekenhuis te gaan. Het enige wat ze toen nog belangrijk vond, was een veilige bevalling. Ze heeft nu een prachtig huis in Californië, een hele mooie plek om haar meisje op de wereld te zetten.”

Meghan en Harry maakten tijdens hun interview met Oprah Winfrey bekend in verwachting te zijn van een meisje. Meghan is deze zomer uitgerekend, de precieze datum is nog niet bekendgemaakt.