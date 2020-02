Nederlandse jeugdfilm Tess bekroond met EFA-nominatie

De andere twee films die kans maken op de onderscheiding zijn Mio fratello Rincorre en Rocca verändert die Welt. De drie titels worden op 26 april in 69 steden in veertig Europese landen aan duizenden tieners getoond. Deze groep kijkers bepaalt vervolgens wie met de award naar huis gaat.

Het is niet het eerste internationale succes voor Mijn bijzonder rare week met Tess. De film is aan een groot aantal landen verkocht en is binnenkort te zien in onder meer Denemarken, Israël, Noorwegen, Zuid-Korea en Taiwan. Ook won de film al een groot aantal prijzen op buitenlandse festivals op verschillende continenten.

De film is gebaseerd op het boek van Anna Woltz en vertelt over Sam die bang is om als jongste van het gezin alleen over te blijven. Tijdens een vakantie op Terschelling begint hij met een zelfbedachte ’alleenheidstraining’. Als hij Tess ontmoet, leert hij dat je je familie juist moet koesteren in plaats van ontvluchten. Belangrijke rollen zijn er voor onder anderen Jennifer Hoffman, Hans Dagelet, Terence Schreurs en Julian Ras. Sonny van Utteren en Josephine Arendsen spelen de hoofdrollen.