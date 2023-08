YouTube-stel Juultje Tieleman en Koen van Heest uit elkaar

„Met een gebroken hart moeten we zeggen dat we uit elkaar zijn. Waar het vaak heel leuk is dat we drukke en turbulente levens hebben, heeft dit ook zijn keerzijdes”, schrijven Tieleman en Van Heest. „Waar de een de toekomst voor zich ziet met bijvoorbeeld veel reizen en de wereld ontdekken, ziet de ander de toekomst voor zich met bijvoorbeeld het behalen van bepaalde ambities op werkgebied.”

De twee houden nog steeds „ontzettend veel van elkaar”, vervolgen ze. „Maar het combineren van werk en relatie is uiteindelijk niet gelukt. We kijken met heel veel liefde terug op onze relatie, we hebben fantastische momenten meegemaakt en zijn heel verdrietig dat het nu stopt.”

Van Heest maakt deel uit van de YouTube-groep Bankzitters. Het vijftal scoorde ook verschillende hits waarmee de mannen zelfs de NPO Radio 2 Top 2000 haalden.