Britt Dekker tekent nieuw driejarig contract bij Talpa

Met een nieuw contract op zak blijft Britt de komende jaren te zien op SBS6 in bestaande programma’s en in nieuwe formats. Eerder werd al bekend dat ze een van de nieuwe presentatoren van We Want More zal worden. De komende tijd is Britt ook te zien in een nieuw seizoen van Wie Van de 3 en het nieuwe programma First & Last met Martien Meiland.

Naast de programma’s voor Talpa blijft Britt ook online actief met haar eigen platforms en ze blijft ook kinderprogramma’s maken voor AvroTros. „De kansen die ik krijg bij Talpa om mezelf te ontwikkelen als presentator, daar ben ik heel dankbaar voor en had eerlijk gezegd niet verwacht dit allemaal te mogen meemaken.”

Talpa-televisiedirecteur Marco Louwerens stelt dat Britt uniek is. „Ze raakt de kijker omdat ze allereerst heel veel talent heeft maar ook omdat ze het hart op de tong draagt en een geweldig gevoel voor humor en timing heeft. De samenwerking van het afgelopen jaar smaakte naar meer.”