Moord op een student

Binnenland

Stille tocht voor slachtoffers fatale steekincidenten Almelo

In Almelo is dinsdagavond een stille tocht ter nagedachtenis aan de twee vrouwen die anderhalve week geleden in die plaats om het leven kwamen door steekincidenten. Dat heeft advocaat Sébas Diekstra namens de familie laten weten. De zaak is bekend geworden als het kruisboogincident.