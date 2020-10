Drew Barrymore: ’Ik zal nooit vergeten hoeveel geluk ik heb gehad’

„Ik weet niet hoe ik hier terecht ben gekomen, maar ik zal nooit vergeten hoeveel geluk ik heb gehad”, aldus Drew. „Aangezien ik op mijn twaalfde al op de zwarte lijst kwam, waardeer ik nu iedere rol die ik krijg.”

Drew begon op haar elfde al met drinken en gebruikte een jaar later voor het eerst drugs. Dat viel niet goed bij de filmbazen, die haar daarom weerden. „Toen ze daarachter kwamen schreven ze me af en bestempelden ze me als ’beschadigd’. Ik begreep dat, helaas.”

Al met al is het goed gekomen met de actrice die onder meer een ster op de befaamde Hollywood Walk of Fame heeft. Als moeder van twee kinderen probeert ze haar kroost daarom wijze lessen uit het verleden mee te geven. „Ik worstel en een van de meest belangrijke dingen die ik mijn kinderen - en mezelf - wil leren, is dat verandering zo belangrijk is. Verandering in de wereld en verandering bij jezelf.”