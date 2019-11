Zellweger sterk in tranentrekker

Garlands ster is in de winter van 1968 vrijwel overal verbleekt. Haar divagedrag en haar verslavingen hebben haar het stempel ’onbetrouwbaar’ opgeleverd en er is geen studio die nog een film met haar wil maken. In hotels worden zij en haar twee kinderen geweigerd, omdat ze haar rekeningen niet meer kan betalen. Aangezien ze haar kroost geen ander onderdak kan bieden, laat ze hen achter bij haar ex en vertrekt naar Engeland. In de hoop daar met een reeks concerten haar banksaldo bij te spijkeren. Maar haar problemen neemt ze met zich mee. En haar nieuwe, wat al te gladde verloofde Mickey (Finn Wittrock) komt ook.

Regisseur Rupert Goold baseerde zich op het toneelstuk End of the rainbow. Zijn film toont met enkele flashbacks naar Garlands jonge jaren hoe Hollywood – en dan met name MGM-baas Louis B. Mayer (Richard Cordery) – de actrice van haar jeugd en haar zelfvertrouwen beroofde. Wat leidde tot verlammende angsten en tot een ongezonde hang naar bewondering en verdoving.

Renée Zellweger, eerder met een Oscar bekroond voor haar ondersteunende optreden in Cold mountain, speelt in dit biografische drama de beste hoofdrol uit haar carrière. Ze maakt Garlands tragiek en eenzaamheid prachtig voelbaar. Jammer dus dat haar optreden te lijden heeft onder Goolds ongecontroleerde hang naar sentiment.

