Corona-uitbraak op set Britain’s Got Talent

Tenminste drie medewerkers zijn positief getest op het longvirus. „Door de positieve testen hebben we onze protocollen geïmplementeerd en verblijven een aantal medewerkers thuis in isolatie”, vertelt een woordvoerder van de talentenjacht aan The Sun. „Als gevolg daarvan kunnen we onze BGT Christmas Special vandaag niet filmen en hebben we besloten om het uit te stellen.”

Onduidelijk is of de kerstspecial van dit jaar in het water valt of op een later moment kan worden opgenomen.