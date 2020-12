Griekse prins Philippos in Zwitserland getrouwd met Nina Flohr

Alleen de vader van de bruidegom en de vader van de bruid, zakenman en miljardair Thomas Flohr, waren zaterdag getuige van de huwelijksvoltrekking. Na de ceremonie werd met naaste familie feest gevierd in het luxe optrekje van Flohr in het Zwitserse skioord. Voor het burgerlijk huwelijk koos Nina voor een witte rok met bijpassend jasje terwijl Philippos een donkerblauw pak droeg, zo is te zien op foto's die koningshuisverslaggevers deelden via Facebook.

De 34-jarige Philippos, die zijn verloving in september bekendmaakte, trouwt later voor de kerk. Wanneer de kerkelijke inzegening plaatsvindt, is nog niet bekend.

Mislukte coup

De Griekse prins, die werd geboren in Londen, werkt als hedgefondsanalist in New York. Nina werkte als creatief directeur voor VistaJet, een charterbedrijf voor privéjets dat is opgericht door haar vader Thomas. De twee zijn al langere tijd samen en waren in 2018 bij het huwelijk van de Britse prinses Eugenie. Philippos groeide op in Engeland en is peetoom van de Britse prins William. Koningin Margrethe van Denemarken en koningin Sofia van Spanje zijn tantes, en koning Felipe is een volle neef.

Griekenland schafte in 1974 na een referendum de monarchie af, maar het koningspaar dat in 1967 na een mislukte coup tegen het toenmalige kolonelsregime naar het buitenland was uitgeweken, behield zijn titels. De afgelopen jaren wonen Constantijn en Anne-Marie weer in Griekenland.