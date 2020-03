James McAvoy doneert geldbedrag voor beschermingsmiddelen

„We kennen allemaal de verhalen van artsen en verplegers die hun eigen beschermingsmateriaal moeten kopen van het internet. Maar die producten zijn niet goed genoeg”, zei de acteur in een video op Instagram. „Niet alleen komen ze daardoor in gevaar om zelf Covid-19 op te lopen, maar er is een groot risico dat ze het overbrengen op anderen. Deze situatie is urgent.”

De donatie van de acteur was ’verbazingwekkend’, zei één van de initiatiefnemers van het project. „Door zijn donatie kunnen we een bestelling plaatsen van 75.000 mondkapjes en 75.000 brillen.” In het Verenigd Koninkrijk zijn bijna 20.000 mensen besmet met het virus. 1228 mensen overleden eraan.