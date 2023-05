Fran Drescher hoopt op reünie The Nanny

SAG-AFTRA schaarde zich achter leden van de schrijversvakbond WGA, die sinds enige tijd staken voor een beter loon en met studio’s willen onderhandelen over regels met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) bij de totstandkoming van scripts en scenario’s.

„Voor de staking waren we in gesprek met ons moederbedrijf Sony om te kijken wat we voor leuks konden doen waar fans van de serie naar kunnen kijken”, zegt Drescher in The Julie Mason Show op radiozender Sirius XM. „Hopelijk is de staking snel voorbij en kan er een deal worden gesloten zodat we verder kunnen kijken wat we voor de Nanny-reünie kunnen doen.”

Open voor ideeën

The Nanny gaat over de joodse fashionista Fran Fine (Drescher) die in New York als nanny gaat werken voor de rijke Britse Broadwayproducent Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessay). Met haar jovialiteit en uitbundige karakter zet de nanny het ietwat stijve huishouden en leven van de Sheffields compleet op z’n kop.

Op 3 november bestaat de comedyserie 30 jaar in de Verenigde Staten. Drescher ’staat open voor allerlei ideeën’ om de mogelijke reünie mee aan te vliegen. „Hopelijk kunnen we er snel mee aan de slag zodra de staking voorbij is.”