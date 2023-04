Waylon: ’Los van de ellende is The Voice een mooi programma’

„Al was het maar een jaar, om het mooi af te sluiten”, vervolgt hij. „Of het gebeurt? Ik heb werkelijk geen idee.” De zanger zegt wel op de hoogte te worden gehouden „bij ontwikkelingen”. „Maar het zal nog te vroeg zijn voor een besluit.”

De artiest begrijpt dat het programma is stilgezet, maar vindt het ook zonde als het niet meer terugkeert. „Los van de ellende is het een mooi programma, dat kansen geeft aan talenten. De kandidaten uit het laatste seizoen zijn allemaal gedupeerd omdat het niet is uitgezonden en ook van mij is een seizoen weggenomen.”

Ali B en Jeroen Rietbergen

The Voice verdween begin 2022 middenin het twaalfde seizoen van de buis na meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen. Het Openbaar Ministerie maakte in maart dit jaar bekend oud-coach Ali B en voormalig bandleider Jeroen Rietbergen te vervolgen voor zedenzaken rond het tv-programma. Waylon heeft geen contact met hen gehad. „Daar had ik ook geen behoefte aan. Ik heb nog wel met anderen contact. Met sommige kandidaten uit mijn team, met Martijn Krabbé, met lieve mensen van de productie, er werken honderden mensen bij The Voice die je op tv niet ziet en ook de dupe zijn.”