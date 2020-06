Ook The National naar Best Kept Secret 2021

The National, de band rondom Matt Berninger en gebroeders Dessner en Devendorf speelde ook in 2018 op Best Kept Secret. De organisatie van Best Kept Secret is verheugd de Amerikaanse band alsnog voor een tweede keer te mogen verwelkomen.

Festivaldirecteur Maurits Westerik: „The National is en blijft ons trouw, ook zij komen volgend jaar alsnog naar Best Kept Secret. De muziek van The National is de ultieme soundtrack in eenzame tijden en biedt hoop voor een betere toekomst samen! Na de bekendmaking van The Strokes als headliner op Best Kept Secret 2021 vorige week, waren de reacties zo goed dat we heel blij zijn om ook deze ultieme liveband aan te kondigen.”

Op vrijdag 12 juni wordt de hele line-up voor Best Kept Secret 2021 bekendgemaakt, een dag later om 10.00 uur gaan de nog beschikbare toegangsbewijzen voor volgend jaar in de verkoop. Alle tickets die reeds gekocht zijn voor de afgelaste editie van dit jaar geldig voor 2021. Het festival wordt gehouden van 11 tot en met 13 juni op de gebruikelijke locatie in Hilvarenbeek.