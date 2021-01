HANS KLOK gooit het ROER OM

Terug in Nederland barst Hans weer van de ambities... en dan niet als illusionist. Ⓒ foto anp/hh

Het is nog wennen voor illusionist HANS KLOK, die sinds het nieuwe jaar weer voet op Nederlandse bodem heeft gezet. Door de coronacrisis spatte zijn Amerikaanse droom in Las Vegas uiteen. Niet alleen moet hij opnieuw leren omgaan met het winterse kwakkelweer, ook zijn - noodgedwongen - carrièreswitch moet hij zich eigen maken. Maar hij is vol vertrouwen. ,,Jullie gaan kennis maken met een ’nieuwe’ Hans Klok!’’, vertelt hij vandaag op PAGINA PRIVÉ.