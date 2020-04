Nikkie de Jager en Davina Michelle maken bijzondere make-uptutorial

Speciaal voor de video heeft Davina een paar van haar eigen hits omgeschreven. De zangeres betitelt de samenwerking met Nikkie als een ’dream come true’. „Ik vond het enorm gaaf om te doen”, zo vertelt ze enthousiast aan tafel bij Jinek.

De vrouwen houden zich, ondanks dat ze dicht bij elkaar wel aan de RIVM-regels. Zo heeft Nikkie een wand van plexiglas tussen haar en Davina laten plaatsen. Ze had daarvoor naar eigen zeggen zelfs speciaal contact gehad met ’ministers’ om te controleren of het zo wel veilig was.

De video is vrijdagavond vanaf 21 uur te zien op het YouTube-kanaal van NikkieTutorials.