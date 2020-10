Meghan vraagt om uitstel van zaak tegen Britse tabloids

De hertogin van Sussex klaagde de uitgeverij aan omdat de krant Mail on Sunday vorig jaar februari een ’vertrouwelijke, persoonlijke’ handgeschreven brief aan haar vervreemde vader Thomas Markle publiceerde. Daarmee schonden Mail on Sunday en MailOnline de privacy van Meghan, stelde zij in rechtbankdocumenten.

Delen van die brief staan ook in het boek Finding Freedom, dat in augustus verscheen. Een rechter oordeelde vorige maand dat het boek gebruikt mag worden in de zaak. Dat hadden de advocaten van Associated Newspapers verzocht na hardnekkige geruchten dat het koppel had meegewerkt aan het boek. Dat zou volgens hen aantonen dat Harry en Meghan, die ontkennen eraan te hebben meegewerkt, de brief al publiekelijk wilden maken.