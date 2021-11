Ed Sheeran opnieuw de rijkste Britse ster onder dertig jaar

De Shape of You-zanger bezit omgerekend naar euro's zo'n 280 miljoen euro. Volgens Heat vergaarde Sheeran dit vermogen onder meer dankzij de succesvolle tour rond het album Plus, dat de boeken in ging als de meest winstgevende tournee aller tijden.

De tweede plaats in de lijst met rijke, jonge Britten is dankzij succesvolle muziek, rollen in grote films én een lucratieve deal met een groot modemerk opnieuw voor zanger Harry Styles. Het vermogen van de 27-jarige wordt geschat op 80 miljoen pond (95 miljoen euro). De derde plek is voor meidenband Little Mix met naar schatting 66,7 miljoen pond. Omgerekend komt dat neer op zo'n 78 miljoen euro.

Buiten het Verenigd Koninkrijk is Kylie Jenner de rijkste. De jonge telg uit de Amerikaanse familie Kardahsian-Jenner zou ruim 900 miljoen euro hebben vergaard met onder meer haar cosmeticalijn.

The Heat Rich List is een jaarlijks terugkerende lijst waarvoor de samenstellers zich baseren op openbare bedrijfsgegevens, muziekverkoop, tv-contracten en andere samenwerkingen om zo hun vermogen te schatten.