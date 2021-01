David Hasselhoff veilt auto uit Knight Rider

Praat Mee

Verliefd op David Hasselhoff... Op wie had jij een schaam crush?

Weet je nog dat je een ontzettende crush op een beroemdheid had toen je jong was? Als je er nu op terugkijkt, was het echt gênant. En weet je ook niet meer wat je in hemelsnaam in hem of haar zag. Wie was jouw ’schaam crush’?