Vera Lynn overleed dit jaar op 103-jarige leeftijd. Ⓒ BSR Agency

Ze maakte in haar lange leven meer plaatopnamen dan ze zich zelf op het laatst kon herinneren… Op 18 juni overleed DAME VERA LYNN (103), kort nadat KONINGIN ELIZABETH dit voorjaar haar We’ll Meet Again aanhaalde in een indrukwekkende en memorabele coronaspeech op televisie.