Gouden Televizier-Ring Gala keert na vier jaar terug in Carré

De belangrijkste tv-publieksprijs werd ook al tussen 2007 en 2015 uitgereikt in Carré. Daarna vond het feest vier jaar plaats in AFAS Live. De laatste winnaar was vorig jaar de SBS6-hit Chateau Meiland.

Vanwege de coronacrisis is nog niet precies duidelijk hoe het gala eruit zal zien. AvroTros denkt met het oogpunt op alle maatregelen nog na over de precieze invulling. De uitreiking gaat wel hoe dan ook door.