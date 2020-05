Opluchting bij Songfestivalpresentatoren Chantal, Edsilia en Jan

„Ik ben zo blij dat het goed gegaan is en dat er niet iets raars is gebeurd”, zei Chantal vlak na afloop van de liveshow in het NOS Journaal. „Ik ben supertrots op ons allemaal.” Edsilia noemde de show „echt zo’n groot avontuur.” Zij is vooral haar medepresentatoren dankbaar. „Ik heb zoveel hulp van Chantal gehad en Jan, het was zo gezellig. Ik ga jullie missen.” Jan vond de alternatieve songfestivalshow vanuit Studio 21 in Hilversum „fantastisch”, maar ook „echt heel raar.” „Met de repetities is er toch nog volk, dan zijn er toch nog mensen op de vloer. Maar nu was het echt leeg. We stonden hier met z’n drieën.”

Nikkie de Jager is ondersteboven van alle reacties die ze zaterdagavond kreeg tijdens de alternatieve songfestivalshow. Als onlinehost deelde Nikkie alles wat er op social media gebeurde rondom het vervangende programma die in 41 landen te zien was. „Ik lees net alle berichten en ben zo overweldigd”, twitterde Nikkie na afloop van de liveshow. „Bedankt vanuit de grond van mijn hart. Ik hou van jullie!”

Chantal, Edsilia en Jan keren volgend jaar terug als presentatietrio van het Eurovisie Songfestival, ook Nikkie is dan weer te zien als onlinehost. Het Songfestival strijkt in 2021 definitief neer in Ahoy Rotterdam, maakte de NPO zaterdagavond bekend tijdens de vervangende uitzending.

Bekijk ook: Traantje wegpinken bij alternatief Songfestival