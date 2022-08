Blanks over Beste Zangers: zenuwen maakten plaats voor plezier

Simon de Wit, zoals Blanks officieel heet, vond het vooraf wel een beetje spannend, zo moet hij bekennen. „Je staat daar echt op 2 meter van die bank, heel dicht bij die mensen”, zegt hij over onder anderen Roxeanne Hazes, Nielson en Claudia de Breij die ook te zien zijn in deze editie van Beste Zangers. „Maar de zenuwen uit het begin zijn doorgeslagen naar plezier”, zegt hij. „De eerste keer sta je te shaken, maar later denk je: het is hartstikke leuk, en ga je meer plezier maken.”

Dat Blanks in het begin wat zenuwachtiger was, kwam misschien ook wel doordat hij zijn liedjes van tevoren minder vaak kon oefenen. „Ik heb in Spanje voor het eerst met de band meegespeeld, want ik had heel weinig oefenruimte thuis vanwege mijn coronabesmetting”, vertelt de zanger. „Maar dat is ook wel goed, want dan voel je het beter.”

Nieuw jasje

Met zijn deelname aan Beste Zangers hoopt Blanks zich als artiest op de kaart te zetten. „Ik kan liedjes in een compleet nieuw jasje steken, denk ik. Dan pak ik een nummer uit genre X, maar hoe klinkt dat in genre Y? Ik heb er bij elke song over nagedacht hoe ik ’m anders kan maken en kan laten klinken als wereldwijde hit. Daar ben ik best trots op”, aldus de 25-jarige, die jarenlang op YouTube bekende nummers coverde voordat hij zijn eigen muziek ging maken. „Ik kan nu aan Nederland laten zien: dit ben ik. Dit is de eerste keer dat het zo groot gaat zijn voor mijn gevoel.”

In het verleden is gebleken dat deelname aan Beste Zangers een doorbraak voor een artiest kan betekenen. Blanks ziet dit ook zo, verwijzend naar de „talloze voorbeelden van voorgaande seizoenen.” Zou het volgende programma waarin hij te zien is de uitzending van het Eurovisie Songfestival zijn? „Daar noem je een hele mooie, daar zou ik wel voor tekenen”, lacht hij. „Maar een programma als Wie Is De Mol? lijkt me ook echt fantastisch. Dat is iets heel anders, maar daaraan meedoen spreekt me heel erg aan.”