Dit doet eigenzinnige dochter (9) David Schwimmer

Het meisje schoor haar lange bruine lokken eraf tot er niets meer over bleef dan een bijna kaal hoofd. Moeder Zoë prijst haar dochter voor de eigenzinnnige actie. „Ik zie hoe kinderen vandaag de dag de normen en standaarden uitdagen op een manier die ons vreemd was. Dat, samen met veel andere dingen, geeft me hoop.” Haar moeder was laatst ook bij een BLM-demonstratie en lijkt daar ook naar te verwijzen, met haar bijschrift bij een foto van het gemillimeterde kapsel van het meisje: „De wereld zegt: brandt af en herbouw.”

Friends-acteur David Schwimmer zei een paar jaar geleden al dat hij zijn dochter Cleo leert voor zichzelf op te komen tegen pesters of geweld. „Het gaat erom dat ze weet dat het haar lichaam en haar ruimte is. Het gaat erom dat ze vertrouwen opbouwt om zich uit te spreken en voor zichzelf op te komen als er iets gebeurt dat haar dwarszit.”

David en Zoë waren zes jaar getrouwd toen ze in 2017 uit elkaar gingen. Ze zijn altijd vriendschappelijk met elkaar om blijven gaan.