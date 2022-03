Proces om schadevergoeding van schandaalkoning Juan Carlos van start

Sayn-Wittgenstein-Sayn, die sinds 2015 in Engeland woont, is naar de rechter gestapt om een aanzienlijke schadevergoeding te eisen en om maatregelen te eisen tegen smaad en bedreigingen van de voormalige vorst. Juan Carlos heeft zich in 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten teruggetrokken na een corruptieschandaal in Spanje.

Sayn-Wittgenstein-Sayn heeft op de eerste zitting naar voren laten brengen dat zij tussen 2012 en 2014 is bedreigd door Juan Carlos, dat in haar woning is ingebroken en dat de Spaanse vorst inlichtingendiensten inschakelde om haar te bespioneren. Juan Carlos bestrijdt alle beschuldigingen.

Felipe

Nog geen twee kilometer van het gerechtsgebouw in Londen verwijderd, nam Juan Carlos' zoon koning Felipe deel aan een herdenkingsdienst voor de Britse prins Philip (1921-2021). Felipe volgde zijn vader in 2014 op nadat die om gezondheidsredenen was afgetreden.

Juan Carlos draagt in Spanje nog altijd de titel koning. Hij heeft geprobeerd onschendbaarheid toegekend te krijgen door de Londense rechtbank omdat hij koning is, maar volgens de Engelse rechter is hij geen staatshoofd en kan zijn ex met de claims doorgaan.