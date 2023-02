BBC wijdt documentaire en podcast aan Kanye West

De documentaire heeft als werktitel We need to talk about Kanye en laat zien hoe West de laatste jaren is veranderd. Hij is niet langer rapper en zakenman maar doet inmiddels ook omstreden uitspraken over minderheidsgroepen. Daarnaast heeft hij politieke ambities en wil hij in 2024 opnieuw een gooi doen naar het presidentschap.

We need to talk about Kanye wordt gemaakt door Mobeen Azhar, een bekroonde onderzoeksjournalist die eerder voor de BBC een documentaire maakte over Britney Spears en haar jarenlange strijd om van het conservatorschap van haar vader af te komen.

Naast de docu komt de BBC later dit jaar ook met een achtdelige podcastserie waarin Kanyes veelbewogen leven uit de doeken wordt gedaan.