Thrillerschrijfster viert haar verjaardag toch in Venetië Donna Leon leeft al 30 jaar met commissario Guido Brunetti

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Donna Leon in Venetië, de stad waar ze haar succesvolle schrijverschap aan te danken heeft. Ⓒ Foto Gaby Gerster

Haar tachtigste verjaardag is aanstaande en Donna Leon weet al precies waar ze die gaat vieren. „In Venetië natuurlijk.” De Amerikaanse schrijfster, wereldwijd geliefd om haar stijlvolle misdaadromans rondom de Venetiaanse commissario Brunetti, kent de stad als haar broekzak. Ook haar dertigste thriller Vluchtig verlangen speelt zich weer af in de laguna. „Het is de mooiste stad op aarde, maar ze is helaas onleefbaar geworden.”