Fotoshoot Willem-Alexander en Máxima afgebroken

Met een temperatuur van 22 graden onder nul, werd het gaandeweg eenvoudig te koud voor Amalia, Alexia en Ariane om zo lang stil te staan voor de lenzen van de vele fotografen. Zij moesten zich dus haasten om wat plaatjes te schieten. Waar de Duitse Gala rept over een afgebroken fotoshoot, geven andere media aan dat het van tevoren al duidelijk was dat de shoot korter zou duren dan voorgaande jaren. De beelden die in die beperkte tijd wel genomen zijn, zijn er echter niet minder mooi om.

Dicht tegen elkaar aan probeert de koningsfamilie warm te blijven.

Een rood gezicht van de kou.

De familie is zelfs bereid om even in de koude sneeuw te zitten.

Moeder en dochters.

En sneller dan eerdere jaren, loopt de shoot ten einde. Snel terug naar de warmte van het huis.

