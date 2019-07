Kanye West gestart met bouw van zijn Star Wars-huizen

Kanye noemt zijn sciencefictionkoepels de huizen van de toekomst en bedacht ze speciaal voor minderbedeelden. De rapper hoopt dan ook dat zulke woongemeenschappen ook op andere plekken in de wereld worden gebouwd.

De echtgenoot van Kim Kardashian, een groot Star Wars-liefhebber, ontwierp de huizen met de woning van Luke Skywalker op Tatooine uit A New Hope in zijn achterhoofd. Net als in de film kunnen ze half onder de grond worden gebouwd.