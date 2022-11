Angelina Jolie: overheden moeten meer doen tegen seksueel geweld in oorlogen

„Er is enige vooruitgang geboekt, maar lang niet genoeg om aan de behoeften van overlevenden te voldoen of om daders ervan te weerhouden verkrachting als oorlogswapen te gebruiken in bijna elk conflict in de afgelopen tien jaar”, schrijft Jolie. „Ondanks de toezeggingen die regeringen hebben gedaan, hebben we op mondiaal niveau geen significante en langdurige actie gezien. Dat is zeer pijnlijk en frustrerend.”

De belofte om ervoor te zorgen dat het niet meer kan gebeuren, wordt volgens de actrice wel gedaan. Maar Jolie zegt dat onder meer „economische en politieke belangen” en een „gebrek aan politieke wil” ervoor zorgen dat er weinig is veranderd.

De actrice lanceerde in 2012 samen met de voormalig minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk het Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative, dit om landen aan te sporen het probleem van seksueel geweld in oorlogstijd aan te pakken. Maandag begint in Londen een tweedaagse conferentie ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het initiatief. Politici uit verschillende landen zijn daarbij aanwezig.