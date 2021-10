The Rolling Stones brengen nieuw nummer uit

Het album, dat werd uitgebracht onder de titel Lost & Found: Rarities, kreeg een nieuwe uitgave vanwege het 40-jarig bestaan. Naast de elf bestaande nummers staan er ook negen nog niet eerder uitgebrachte nummers op de plaat.

Come To The Ball is geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. Momenteel is de band op tour in Amerika. De concerten van de No Filter-tour zijn de eerste zonder drummer Charlie Watts, die op 24 augustus overleed.