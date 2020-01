Vrouwen met gesloten ogen in extase. Stemmige stadsgezichten en verstilde droombeelden. Een besloten tuin om je veilig in terug te trekken. De blik is voortdurend naar binnen gericht op de intrigerende tentoonstelling Spiegel van de ziel, waarop onder meer werk van Jan Toorop, Piet Mondriaan, Willem Witsen en Matthijs Maris is te zien.