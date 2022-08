Nick Cannon huurt waterpark af voor 11-jarige tweeling

Sterren

Yolanthe: zodra ik een serieuze relatie heb deel ik dat met de wereld

Wanneer Yolanthe Cabau opnieuw gelukkig is in de liefde en een serieuze relatie begint, zal ze dat als eerste delen met de wereld. Dat zegt de 37-jarige actrice in een interview met Beau Monde. Momenteel is ze nog vooral gelukkig met zichzelf. „Dat was niet altijd zo. Ik heb geleerd om met mezelf te...