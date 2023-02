Tom Grennan onder vuur na opmerking over borsten Ellie Goulding

De 27-jarige Grennan mocht samen met Goulding een prijs uitreiken op de BRIT Awards. Voor het duo dat deed, zei hij op het podium tegen de 36-jarige Goulding: „Leuk wat je draagt, zijn het je echte borsten?” De zangeres droeg een gedetailleerde buste waarop de borsten goed te zien waren. „Deze zijn niet van mij”, reageerde Goulding. „Ik zou willen, die van mij staan een stuk verder uit elkaar.” Daarna verontschuldigde Grennan zich. „Sorry”, zei hij driemaal.

Tekst gaat verder onder foto.

Ⓒ ANP/HH

Kijkers van de awardshow menen dat de opmerking van Grennan ongepast is. „Het maakt me woedend dat Ellie zo is toegesproken”, schrijft iemand. Een ander: „Waarom denkt Tom Grennan dat dit gepast is? Ik wist niet dat we vrouwen nog vroegen naar hun borsten.” Anderen noemen de opmerking „onnodig en ongemakkelijk.”

Na de awardshow deelde Goulding een foto samen met Grennan. „Wat een geweldige tijd met deze man vanavond”, schreef ze daarbij. „Bedankt dat je een geweldige co-host bent.”

Ⓒ Instagram

Ellie Goulding vindt het dan ook helemaal niet erg dat Tom Grennan over haar borsten begon. „Nog even over de BRITs / tit-gate... Ik droeg een prachtig borststuk, bedankt dat jullie het konden waarderen”, schrijft Goulding op Twitter. „Mijn vriend Tom Grennan is 100 procent een bondgenoot en we hadden plezier met elkaar. Ik heb er helemaal geen aanstoot aangenomen, hij had geen kwaad in de zin en er zijn geen andere interpretaties nodig.”