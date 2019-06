Chance the Rapper blaast show North Sea Jazz af

Het is overigens niet het enige concert dat de rapper kort van tevoren annuleert. Ook het Deense festival Roskilde kan op 5 juli niet op z'n komst rekenen. Daar wordt hij vervangen door Wu-Tang Clan. Wat er precies speelt bij Chance is niet duidelijk, wel is zijn tante ernstig ziek en deed hij vorige maand via social media een oproep voor een donornier.

North Sea Jazz vindt dit jaar van 12 tot en met 14 juli plaats. Onder meer Burth Bacharach, Joe Jackson, Toto en Lauryn Hill beklimmen het podium in de Rotterdamse Ahoy.