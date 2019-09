Selma Blair deelt spraakmakende foto in blote kont

Het beeld leidt tot grapjes op haar Instagramaccount. Maar het beeld kan ook op veel waardering rekenen, van fans die vinden dat ze zichzelf eerlijk laat zien. „Je bent adembenemend, van binnen en buiten. Ik heb het genoegen gehad je op het filmdoek te zien en hier op Instagram waar je je gevecht tegen deze vreselijke ziekte documenteert. Je laat je ware zelf zien hier en dat is niet iets dat we vaak zien.”

Ⓒ Instagram / Selma Blair

Selma Blair deelt al langer foto’s van zichzelf zonder haar, als gevolg van de behandeling die ze ondergaat tegen de zenuwziekte MS.

Maar deze minder doorsnee foto is geen selfie. De foto komt van een New Yorkse fotograaf die zichzelf Art T noemt en meerdere naaktfoto’s in haar portfolio heeft.

