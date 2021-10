Michael Myers niet het enige gevaar in ’Halloween kills’

Sterren

Macaulay Culkin toch niet in reboot Home Alone

Er gaan al langer geruchten dat Macaulay Culkin een klein rolletje heeft in de remake van zijn hitfilms Home Alone, maar dat is volgens de acteur niet het geval. Culkin twitterde dinsdag dat hij niet te zien zal zijn in Home Sweet Home Alone en dat hij de makers van de film het beste wenst.