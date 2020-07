Indrukwekkende begrafenis voor zangeres en oorlogsicoon Vera Lynn

Nadat Lynns kist, gedrapeerd met de vlag van het Verenigd Koninkrijk, door de straten van het dorp was gereden en Lynn in besloten kring was begraven, vlogen twee militaire toestellen uit de Tweede Wereldoorlog, een Spitfire en een Hurricane, over het dorp. Daarbij was luid applaus te horen.

Lynn kreeg grote bekendheid doordat zij het moreel van de Britse troepen in de Tweede Wereldoorlog hoog hielp te houden met haar optredens en haar BBC-radioprogramma Sincerely Yours. Daarmee verwierf Lynn de bijnaam The Forces’ Sweetheart (lieveling van de troepen). De zangeres is onder meer bekend van de liederen We’ll Meet Again, Yours en The White Cliffs of Dover.

Coronacrisis

Onlangs kwam Vera Lynn nog enkele keren in het nieuws. In maart greep zij haar 103e verjaardag aan om haar land te midden van de coronacrisis opnieuw moreel te ondersteunen. Zij riep het publiek op om „momenten van vreugde” te vinden in „moeilijke tijden”.

Amper een week daarvoor werd Lynn officieel de oudste artiest ooit die een plek in de Britse album Top 40 heeft bemachtigd. Dat gebeurde toen haar compilatiealbum uit 2017 opnieuw in de hitlijst kwam te staan.